SAMSUN'da koronavirüs tedbirleri kapmasında, polis ekipleri kentin giriş noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kentin giriş noktasında yaptığı denetimlerde günde ortalama 450 araç ve 750 kişi sorguluyor. Denetimlerde, maske ve kimlik kontrollerinin yanı sıra Hayat Eve Sığar HES ) kodu ile Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılarak, vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Uygulama sırasında konuşan yolculardan Nalan Şuşut, ' Herkesin sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyması gerekiyor. Bunu hep birlikte çözeceğiz. Hepimiz kurallara uyarsak çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok' şeklinde konuştu.