Samsun'da koronavirüs denetimleri memnun etti - Son Dakika

Samsun'da koronavirüs denetimleri memnun etti

25.10.2020 17:01
Samsun'da koronavirüs denetimleri memnun etti, System.String[]

SAMSUN'da ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu yerler, lunapark, tematik park gibi alanlarda maske ve hijyen denetimlerini sürdürdü.

SAMSUN'da ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında halkın yoğun olduğu yerler, lunapark, tematik park gibi alanlarda maske ve hijyen denetimlerini sürdürdü. Kurallara uyulduğu gözlenen denetimlerden, vatandaşların yanı sıra esnaf da memnun kaldı.

Kentte, koronavirüs tedbirleri kapsamında İl Salgın Ekibi koordinesinde bir araya gelen ve bünyesinde İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'nden görevlilerin bulunduğu 5 ekip kuruldu. Hafta boyunca süren denetimler, internet kafe, oyun salonları, elektronik oyun yerleri, düğün ve nikah salonları, lunapark ve tematik parklarda sürdürüldü. Belirlenen adreslere denetim gerçekleştiren ekipler, işyerlerinde görevli personel ve müşterileri, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyardı.

İŞLETMELER VE VATANDAŞLAR MEMNUNÇocuklarıyla beraber lunaparka gelen Celil Cemaloğlu, "Örneğin bizim mesafe konusunda dikkatimiz dağılmıştı. Ekipler bizi uyardı ve mesafemizi korumaya başladık. Bu tip denetimler vatandaşları daha duyarlı olmaya itiyor" dedi.Lunapark Müdürü Arif Karakuş ise, "Biz sık sık sosyal mesafe ve hijyen konusunda duyuruda bulunuyoruz. Her yere dezenfektan ve 14 altın kuralın yazılı olduğu afişler astık. Maskesi olmayan vatandaşlara da maske temin ediyoruz. Elimizden geldiğince dikkat ediyoruz. Umarım bu illetten bir an önce kurtuluruz" diye konuştu.

Öte yandan denetimlerin sürdürüleceği kentte bugün 55 denetim ekibi, 185 personelin katılımı ile düzenlenen çalışmalarda; 332 kuaför ve güzellik merkezi, 52 internet kafe ve oyun salonu, 27 düğün ve nikah salonu, 2 lunapark ve tematik parkın denetlendiği belirtildi.


Samsun'da koronavirüs denetimleri memnun etti
Samsun'da koronavirüs denetimleri memnun etti
Samsun'da koronavirüs denetimleri memnun etti
Samsun'da koronavirüs denetimleri memnun etti
Samsun'da koronavirüs denetimleri memnun etti
Samsun'da koronavirüs denetimleri memnun etti
Samsun'da koronavirüs denetimleri memnun etti
Samsun'da koronavirüs denetimleri memnun etti
Samsun'da koronavirüs denetimleri memnun etti
Samsun'da koronavirüs denetimleri memnun etti
Samsun'da koronavirüs denetimleri memnun etti
Samsun'da koronavirüs denetimleri memnun etti
Samsun'da koronavirüs denetimleri memnun etti
Samsun'da koronavirüs denetimleri memnun etti
Samsun'da koronavirüs denetimleri memnun etti

Büyükşehir Belediyesi, Lunapark, oyunlar, Esnaf, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Samsun'da koronavirüs denetimleri memnun etti - Son Dakika

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