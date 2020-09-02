Samsun'da koronavirüs denetimlerinde 800 kişiye cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Samsun'da koronavirüs denetimlerinde 800 kişiye cezai işlem uygulandı

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekiplerin yaptığı sosyal mesafe ve maske kullanımı denetimlerinde 800 kişiye cezai işlem uygulandı.

Samsun'da koronavirüs denetimlerinde 800 kişiye cezai işlem uygulandı, System.String[]

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekiplerin yaptığı sosyal mesafe ve maske kullanımı denetimlerinde 800 kişiye cezai işlem uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında başlatılan denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Son günlerde ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışın, tedbirlere uyulmasının önemini ve ciddiyetini bir kez daha ortaya koyduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbir uygulamalarını kontrol etmek amacıyla ilimiz genelinde aralıksız devam eden koronavirüs tedbirleri denetimleri, gelinen son durum göz önünde bulundurulduğunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, yayılım hızını kontrol altında tutma ve salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir."

Kent genelinde 24 Ağustos-1 Eylül'de denetim yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 142 şahsa 35 bin 948 lira, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 608 şahsa 575 bin 542 lira, toplamda 750 şahsa 611 bin 490 lira para cezası uygulanmıştır. İl Jandarma Komutanlığınca yapılan denetimlerde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 25 şahsa 9 bin 480 lira, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 35 şahsa 28 bin 566 lira, toplamda 50 şahsa 38 bin 46 lira ceza verilmiştir."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zülkif Dağlı, kentte tüm kamu kurumlarıyla birlikte koronavirüse karşı topyekun, etkin mücadele yürütüldüğünü, bunun Samsunluların desteği olmadan başarılı olamayacağını vurguladı.

Dağlı, "Üzülerek görüyoruz ki karantinada evinde olması gereken pozitif ve temaslı kişiler bile evlerinden dışarıya çıkıp topluma karışıyor. Böyle umarsız, 'Nasılsa bana bir şey olmaz.' şeklindeki yaklaşım ilimizde risk düzeyini artırıyor. Bu nedenle halkımızın bu zorlu mücadelede kurallara uyarak yanımızda olmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun'un sağlık altyapısı olarak Türkiye'nin en güçlü illeri arasında bulunduğuna işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Bize katıldığımız etkinliklerde sürekli hastanelerdeki doluluk oranını soruyorlar. Samsun'da hastanelerimizde doluluk oranlarında şu an için bir sorun yaşamadığımızı hep açıklıyoruz. Ancak halkımızın bu güçlü altyapının da bir sınırı olduğunu bilmesi gerekiyor. Kurallara uymamakta ısrar etmemiz durumunda vaka sayısında artış kaçınılmaz olacaktır. Bu nedenle vaka sayısını artırmamak için lütfen maskemizi takalım, dışarı çıktığımızda sosyal mesafeye dikkat edelim. İzolasyondaysak evimizden dışarı kesinlikle adım atmayalım. Hastanelerimizdeki yoğunluğu azaltabilmek, olası virüs yayılımını engellemek için mecbur kalmadıkça hastanelerimize daha az başvuralım. Sağlık ordumuz, kolluk birimlerimiz ve tüm görevlilerimiz gece gündüz, hastane, ev, mahalle fark etmeksizin cansiparane şekilde çalışıyor. Onlara yardımcı olalım, koronayla hayatlarını ortaya koyarak gösterdikleri mücadeleye destek olalım. Tedbirlere uyalım, kendimizi ve sevdiklerimizi koruyalım."

Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 17:37 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da koronavirüs denetimlerinde 800 kişiye cezai işlem uygulandı - Son Dakika

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