Samsun'da koronavirüs denetimlerinde ekipleri görenler maske taktı - Son Dakika

Samsun'da koronavirüs denetimlerinde ekipleri görenler maske taktı

TÜRKİYE genelinde yapılan koronavirüs denetimleri kapsamında Samsun il merkezinde görevli polis ve zabıta ekiplerince uygulama yapıldı. Ekipleri fark eden vatandaşların maske taktığı görülürken, yapılan anons ve dağıtılan broşürlerle vatandaşlar uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 81 ilde eş zamanlı yapılan denetimler kapsamında Samsun'da da maske ve sosyal mesafe kontrolü yapıldı. İl genelinde halkın yoğun olduğu bölgelerde yapılan denetimlere Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal katıldı. Uygulama sırasında ekipleri fark eden vatandaşların maskesini taktıkları görüldü. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan anonslarla, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nden ekiplerin ise broşür dağıttığı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

'GENEL OLARAK KURALLARA UYULUYOR'

Uygulama sonrası açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "Özellikle sosyal mesafe kuralları ile ilgili etiketlerin yapıştırılmadığı ve içeride kaç kişi bulunması gerektiğine dair uyarıların bulunmadığı, ve dezenfektanların eksik olduğunu gözlemledik. Fakat genel olarak baktığımızda kurallara uyan esnaflarımınızın çoğunlukta olduğunu gördük. Denetimlerin amacı ceza yazmak değil, vatandaşları uyarmaktır. Kurallara uymamakta direnen şahıs ve işletmelere cezai işlem uygulamaktan kaçınılmayacağının bilinmesini isterim" dedi.