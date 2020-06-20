Samsun'da koronavirüs gölgesinde LGS heyecanı - Son Dakika

Samsun'da koronavirüs gölgesinde LGS heyecanı

SAMSUN'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına giren öğrenciler okullarda ter dökerken aileleri de dışarıda heyecanla bekledi.

Samsun'da LGS sınavı nedeniyle hem öğrenciler hem de aileleri heyecan yaşadı. Covid-19 salgını nedeniyle öğrenciler okullardan içeri dezenfektan ile ellerini temizleyip maske verilerek alındı. Okul dışında öğrencilerin yakınları da maske takarken sosyal mesafe kuralına uygun şekilde caddelerde bekledi. Polis ekipleri de vatandaşların sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu.