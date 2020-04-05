Samsun'da koronavirüs tedavisi biten 2 hasta alkışlarla taburcu edildi - Son Dakika

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Samsun'da koronavirüs tedavisi biten 2 hasta alkışlarla taburcu edildi
6 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konan 73 ve 54 yaşında iki hastanın tedavisi tamamlandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konan 73 ve 54 yaşında iki hastanın tedavisi tamamlandı.
Bafra Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, tedavileri sona eren hastalar, doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde taburcu edildi.
İsmi açıklanmayan 73 yaşındaki kadın ve 54 yaşında erkek hastaya 14 gün boyunca hastanedeki tüm doktorlar, hemşire ve yardımcı personel en iyi hizmeti vermeye çalıştı.
Kadın hasta taburcu edilmesinin ardından doktor ve hemşirelere teşekkür ederken, hasta yakını ise "Hastamıza çok iyi baktınız. Bize çok güzel bilgiler verdiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:02 Kaynak: AA
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