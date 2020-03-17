Samsun'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Samsun'da koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Yollarda azalan sayıdaki araçlar Kapanan çay ocakları ve kafeler SAMSUN - Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.

Yollarda azalan sayıdaki araçlar

Kapanan çay ocakları ve kafeler SAMSUN - Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Bu kapsamda Samsun'da çay ocakları ve kafeler kapandı.

Samsun'da koronavirüs tedbirleri

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:19 Kaynak: AA
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