Samsun'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Yollarda azalan sayıdaki araçlar

Kapanan çay ocakları ve kafeler SAMSUN - Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Bu kapsamda Samsun'da çay ocakları ve kafeler kapandı.