Samsun'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Samsun'da koronavirüs tedbirleri
6 saat önce
Yollarda azalan sayıdaki araçlar Kapanan çay ocakları ve kafeler SAMSUN - Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:19 Kaynak: AA
Yollarda azalan sayıdaki araçlar
Kapanan çay ocakları ve kafeler SAMSUN - Koronavirüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca bazı işletmelerin faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Bu kapsamda Samsun'da çay ocakları ve kafeler kapandı.
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