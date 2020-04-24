Samsun'da koronavirüse karşı ramazan önlemleri - Son Dakika

Samsun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ramazan ayında bir dizi tedbir alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar kapsamında, ramazan ayı boyunca vatandaşların toplu katılım gösterdiği iftar, sahur gibi kalabalık grupları bir araya getiren her türlü etkinliğe ve iftar çadırlarına müsaade edilmeyeceği belirtildi.

İftar ve sahur vakitleri arasında vatandaşların yoğun olarak kullandığı caddelerin kapatılacağı vurgulanan açıklamada, "Ramazan ayı boyunca türbe ziyaretleri kısıtlanacak. Ramazan davulcularının kaymakamlıkların yerel yöneticilerle vereceği kararlara riayet edilmesi önem taşımaktadır. Bahşiş almak adına evleri ziyaret edip kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için ramazan davulcularının bahşişleri toplu olarak yerel imkanlarla sağlanabilecektir. Belirtilen şart yerine getirilmediği müddetçe ramazan davulcularının tek tek vatandaşlardan bahşiş toplayarak faaliyet yürütmelerine izin verilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Ramazan süresince pide kuyruğu ve yoğunluğun oluşturacağı bulaş riskinin önlenmesi amacıyla fırınlardaki pide ve ekmek üretiminin iftardan 2 saat önce sonlandırılması gerektiği aktarılan açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Ramazan ayının huzur ve güven ortamında geçmesi için il genelinde güvenlik önlemleri artırılacak. Oluşabilecek trafik yoğunluğu dikkate alınarak iftar saatinin en az 3 saat öncesinden itibaren belediyeler ile gerekli koordinasyon sağlanarak toplu taşımada kullanılan araç ve sefer sayısının artırılması sağlanacak. Ayrıca toplu taşıma araçlarında ve duraklarda sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar etkin şekilde denetlenecek. Ziyaretlerin kontrollü olarak yapılabilmesi için mezarlıklara giriş ve çıkışlar ayrı olarak planlanacak. Arife günü ile Ramazan Bayramı günlerinde mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımına ilişkin kontrollere ağırlık verilecek."

Ramazan ayı süresince cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturabilecek unsurların ve bunların oluşturabileceği bulaş riski düşünülerek denetimlerin artırılacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ramazan ayı süresince gıda, tatlı ve iftariyelik satışı artabileceği göz önünde bulundurularak market ve pazar yerleri başta olmak üzere yoğunluğun artabileceği tüm alanlarda sosyal mesafeyi koruma ve maske kullanımına ilişkin denetimler artırılacak. Ramazan ayı ve bayramı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulaması yapan firma ve işletmelere yönelik denetimler artırılacak ve adli idari işlemler ivedilikle yapılacak. Alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir."