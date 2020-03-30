Samsun'da koronavirüsle ilgili danışma ve psikososyal destek hatları hizmete girdi - Son Dakika

Samsun'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı halkı bilgilendirmek ve halk sağlığını desteklemek amacıyla kurulan "Corona Bilgi ve Danışma Hattı" ile "Corona Psikososyal Destek Hattı"nın hizmete girdiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürülüğünden yapılan yazılı açıklamada, ALO 184 Korona Danışma Hattına destek olması için "Corona Bilgi ve Danışma Hattı" ile "Corona Psikososyal Destek Hattı"nın faaliyete geçirildiği belirtildi.

Corona Psikososyal Destek Hattı'nın 0362 231 51 46 numarasından hafta içi her gün 08.00 - 17.00 saatleri arasında, Corona Bilgi ve Danışma Hattı'nın ise 0 362 311 25 21 - 22/ 24 numaralarından haftanın 7 günü 24 saat süresince Samsunlulara ve bölge insanına hizmet vereceği kaydedildi.

Açıklamada, "Hatları arayan Samsunlular yetkili sağlık uzmanlarından koronavirüs, yayılım yolu, yayılımın önlenmesi için dikkat edilmesi gerekenler ve evlerimizde alınması gereken önlemler hakkında tıbbi bilgi alabileceği gibi sosyal ve psikolojik destek konusunda uzman sağlık çalışanlarımızdan da sosyal izolasyon, stres kaynaklı sorunlar, zor durumlarla baş etme yolları ve kendilerini daha iyi hissetmeleri için neler yapabilecekleri konularında bilgi alabilecekler." ifadelerine yer verildi.