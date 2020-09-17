Son Dakika | Samsun'da 'koronavirüsten taburcu edilenleri ziyaret etmeyin' uyarısı - Son Dakika

Son Dakika | Samsun'da 'koronavirüsten taburcu edilenleri ziyaret etmeyin' uyarısı

Son dakika gündem haberine göre Samsun'da 'koronavirüsten taburcu edilenleri ziyaret etmeyin' uyarısıSAMSUN'da koronavirüs tedavisi gördükleri hastaneden taburcu edilenlerin ziyaret edildiği ortaya çıktı.

Samsun'da 'koronavirüsten taburcu edilenleri ziyaret etmeyin' uyarısı

SAMSUN'da koronavirüs tedavisi gördükleri hastaneden taburcu edilenlerin ziyaret edildiği ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, "Covid-19 dolayısıyla yattığı hastaneden çıkmış olabilen vatandaşlarımızı ziyarete gidenler oluyor. Bu hastalık ve pandemi gündeminde hastaneden çıkmış insanları ziyaret etmeyin" diye uyardı.

Samsun'da bazı ilçelerde artış gösteren koronavirüs vakalarının incelenmesi üzerine yapılan araştırmalarda vaka tespit edilen ve tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edilenlere 'geçmiş olsun' ziyaretlerinde bulunulduğu ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara uyarılarda bulunarak bu tür ziyaretlerden uzak durulmasını istedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, pozitif veya temaslı olan kişilere yönelik yapılan denetimlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Çok etkin bir biçimde pandemi ile mücadeleyi sürdürdüklerini söyleyen Oruç, "Ekiplerimiz sabah 09.00 ve 23.00 pozitif olan yada teması olan vatandaşlarımıza ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Burada pandeminin önünü alabilmek için gerekli uyarılar ve izolasyon çalışmalarını yapmaktalar. Bu etkin çalışmalarımızda bazen alanda ciddi sıkıntılarımız olabiliyor. Toplu halde misafirliklere gidilebilen, sosyal hareketliliği devam ettirebilen hatta hastaneden çıkmış olabilen vatandaşlarımızı ziyarete giden vatandaşlarımızı görmekteyiz. Covid-19 dolayısıyla yattığı hastaneden çıkmış olabilen vatandaşlarımızı ziyarete gidenler oluyor. Bu hastalık ve pandemi gündeminde hastaneden çıkmış insanları ziyaret etmeyin. Sosyal hareketlilik oluşturmayın. Korona pozitif olabilen veya teması olan kişilerle irtibatımızı keselim. Bu süreçte bunlara dikkat edersek pandemiyle mücadelede başarılı olacağız" dedi.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN

Covid-19 vakalarının artmasında vatandaşların dikkatsiz olmasının etkili olduğunu söyleyen Recep Ediz, "Çok dikkatsizlik var. Sosyal mesafeyi korumuyoruz. Ben korursam öbür arkadaş korumuyor. Karantina diyorlar. Karantinaya uymuyoruz toplu yerlere giriyoruz. Devlet büyüklerimiz bizim için çırpınıyor ancak maalesef biz dikkate almıyoruz. Nişan, düğün merasimlerinde cenaze merasimlerinde sosyal mesafeyi korumadığımızdan oluyor. Maske konusunda genellikle gençlerimiz kollarına takıyor. Bu maske kollara takılmak için yapılmamış. bizim hayatımız için yapılmış. Tedbir bizden takdir Allah'tan" dedi.

'BU DURUMU CİDDİYE ALMIYORLAR'

İnsanların sorumsuzlukları yüzünden Covid-19 vakalarının arttığını söyleyen İdris Bolat da "İnsanların sorumlu olmaları lazım. Sorumsuzluk olursa vakalarda artar başka şeyler de olur. İnsanlar diyor ki 'Ben özgürüm istediğim gibi hareket ederim' tamam özgürsün ama sorumluluk içinde yaşanırsa özgürlüktür. Aksi halde bütün topluma zararı alır. Ben maskesiz gezemem ama maske takmayıp dolaşan çok var. Ciddiye almıyorlar bu durumu 'Bir şey olmaz' diyerek hareket ediyorlar. Vakaların attığını duyunca üzülüyorum. Virüs bana gelsin gelmesin toplumumuzun hepsi rahat olursa bende huzurlu olurum" ifadelerini kullandı.

Günay Demir ise "Ben maske takıyorum ama gençler maske takmıyor. Elimde sürekli kolonyam var. Sürekli elimi temiz tutuyorum. İlçemizdeki vakaların artışının sebebi İstanbul'dan gelenlerin olması. Geldiler yakınlarını ziyaret ettiler bu nedenle virüs arttı" diye konuştu.

Son Dakika | Samsun'da 'koronavirüsten taburcu edilenleri ziyaret etmeyin' uyarısı

İl Sağlık Müdürü, Muhammet Ali, Koronavirüs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:48 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Samsun'da 'koronavirüsten taburcu edilenleri ziyaret etmeyin' uyarısı - Son Dakika

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