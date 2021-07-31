Samsun'da Kovid-19 aşı kampanyası kapsamında 1 günde 50 bin 35 kişiye ulaşıldı - Son Dakika

Samsun Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için düzenlenen kampanya kapsamında 1 günde 50 bin 35 kişiye aşı uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" sloganıyla aşı kampanyası başlatıldığı hatırlatıldı.

Kampanya kapsamında il genelinde 50 bin 35 kişinin aşı yaptırdığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Elde ettiğimiz bu rekor aşılama rakamı, en kısa sürede ulaşacağımıza inandığımız 'Mavi Samsun' hedefimiz konusunda umutlarımızı tazeledi. Aşının gücüne inanarak aşısını yaptıran tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyor, henüz aşısını yaptırmamış olanları sadece dünle sınırlı kalmayıp, hedefe ulaşana kadar devam edecek kampanyamıza destek olmaya davet ediyoruz."