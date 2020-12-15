Samsun'da korona denetimlerinde 1329 şahsa ceza - Son Dakika

Samsun'da korona denetimlerinde 1329 şahsa ceza

15.12.2020 16:33
Samsun'da korona denetimlerinde 1329 şahsa ceza, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsun'da korona virüsü denetimlerinde bir haftada 1329 şahsa toplam 2 milyon 216 bin 874 TL idari para cezası verildi.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da korona virüsü denetimlerinde bir haftada 1329 şahsa toplam 2 milyon 216 bin 874 TL idari para cezası verildi.

Samsun Valiliği tarafında konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve Kovid-19 salgını nedeniyle çıkarılan genelgeler kapsamında ilimiz genelinde 7-14 Aralık tarihleri arasında Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan denetimlerde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 132 şahsa 56 bin 333 TL, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 1073 şahsa 1 milyon 837 bin 385 TL olmak üzere toplamda 1205 şahsa 1 milyon 893 bin 718 TL idari para cezası uygulanmıştır. Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan denetimlerde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 124 şahsa 323 bin 156 TL idari para cezası uygulanmıştır" denildi. - SAMSUN

Samsun Valiliği, Para Cezası, Aralık, Samsun, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Samsun'da korona denetimlerinde 1329 şahsa ceza - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

BluTV, yayından kaldırılan Çıplak dizisi hakkında açıklama yaptı Sinir krizi geçiren kadın yarı çıplak soyunup, otomobillere saldırdı Sevgilisini öldürdü, cansız bedenin kokmaması için klimayı açık bıraktı Denizli'de bir şahıs, eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği dayısının oğlunu tabancayla yaraladı Acun Ilıcalı, Exxen'de yayınlanacak Fightclup yarışmasından ilk fragmanı paylaştı 12 yaşındaki kız çocuğu evde kendini asmıştı! Babası sınav sonucuna kızdığı için intihar etmiş Kadın müşterileri korumak istedi, katil oldu! Avukat böyle savundu: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin
Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Adem Ljajic'e Göztepe talip oldu Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Adem Ljajic'e Göztepe talip oldu         
17:17
Çaykur Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı Çaykur Rizespor, Eskişehirspor'u 3-0 yenerek Türkiye Kupası'nda üst tura çıktı         
16:58
Reuters, Türkiye analizini Kilyos Mezarlığı'nda çekilen fotoğrafla paylaştı: İstanbul'da ölümler iki katına çıktı Reuters, Türkiye analizini Kilyos Mezarlığı'nda çekilen fotoğrafla paylaştı: İstanbul'da ölümler iki katına çıktı         
16:30
Son Dakika! Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz Son Dakika! Meclis'teki 4 siyasi partiden ortak bildiri: ABD'nin yaptırım kararını reddediyoruz         
16:09
60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış 60 kişilik cinsel ilişki partisine baskın! Misafirleri bile parayla yoldan çıkarmış         
15:57
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'na alınacak 12 bin personelin yerleştirme sonuçları açıklandı         
15:38
Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı         
15:10
Bahçeli'nin Bahçeli'nin "HDP kapatılsın" çağrısına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: Parti kapatmaların olumlu sonuçları görülmedi         
14:07
Görenler gözlerine inanamıyor! Bir yıl çalışarak hurda klasik otomobilleri ilk günkü haline getiriyor Görenler gözlerine inanamıyor! Bir yıl çalışarak hurda klasik otomobilleri ilk günkü haline getiriyor         
12:49
'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı 'Van Gölü Canavarı' sandılar, domuz çıktı         
12:43
Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar Belediye binasına girerken görüntülenen hayvanların sahibi: Kapı açılmış, çıkmışlar         
12:34
9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım 9 kadını acımasızca katleden katilin ifadesi kan dondurdu: Yakalanmasaydım pişman olmazdım         
12:28
Volkswagen'in yönetim kurulu üyeliğine ilk kez bir Türk atandı Volkswagen'in yönetim kurulu üyeliğine ilk kez bir Türk atandı         
11:19
Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor Arçelik, Japon devi Hitachi'nin hisselerini almak için görüşüyor         
10:45
Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş Tarlada bulunan kemikler kan donduran cinayeti aydınlattı! Tecavüze uğrayan çobanın intikamı acı olmuş         
10:34
Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı Kızı polisle tartışan anne hakaretler savurdu! Gerçeği öğrenince ortalık bir anda karıştı         
10:14
Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor Nusret Gökçe, Londra'daki yeni mekanı için 850 bin TL maaş vereceği müdür arıyor         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2020 17:43:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da korona denetimlerinde 1329 şahsa ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei