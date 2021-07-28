Samsun'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası başlatılacak - Son Dakika

Samsun Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Hedef 1 Günde 55 bin 555 Aşı" kampanyası uygulanacak.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Müdürlük binasında düzenlediği basın toplantısında, kentte 694 bin 470 kişinin birinci, 441 bin 831 kişinin de ikinci doz aşısını yaptırdığını söyledi.

Yaklaşık 342 bin 705 kişinin henüz aşı olmadığını belirten Oruç, "Birinci doz aşısını yaptırıp 42 gün geçmesine rağmen ikinci aşısını olmayanların sayısı da yaklaşık 31 bin. İlçelerimize baktığımızda, hedef nüfusa göre birinci doz aşıda yüzde 75,55 ile Yakakent ilçemiz, hedef mavi yolculuğunu tamamladı. 17-24 yaş aralığında henüz aşısını yaptırmamış 89 bin 897 gencimizin desteğiyle diğer ilçelerimizle birlikte ilimizin yüzde 75 aşılanma oranını tamamlayıp maviye dönmesi için kampanya düzenledik." ifadelerini kullandı.

Kampanya kapsamında bazı çalışmalar yapacaklarını anlatan Oruç, şöyle devam etti:

"İl merkezi ve ilçeler dahil 55 ayrı noktada aşı durakları oluşturuldu. Aşı konusunda oluşan tedirginlikler ve bilgi eksikliklerinin giderilmesi için Aşı Bilgi ve Danışma Hattı'nın etkin kullanımı ve 'Alo Aşı' uygulamasıyla, tramvaylarda yapılacak bilgilendirme anonslarıyla insanlar uyarılacak. Halkın daha kolay bilgilendirilmesi için sosyal medya kanalları yoğun kullanılacak. Gençler arasında aşı olma bilincinin artırılması için Valilik tarafından sosyal medya üzerinden aşı etiket zinciri kampanyası düzenlenmesi de planlanıyor."

Oruç, aşı duraklarına yerleştirilecek aşı hatırası ve "Ben aşımı oldum şimdi sıra sende" fotoğraf çekim alanlarıyla aşı olan vatandaşların sosyal medyadan paylaşım yaparak kampanyaya destek vermesinin hedeflendiğini kaydetti.

Kampanya "Aşı Farkındalık Yürüyüşü" ile başlayacak

Kampanya 30 Temmuz Cuma günü Çiftlik Caddesi Verem Savaş Dispanseri önünden saat 10.30'da bando eşliğinde düzenlenecek "Aşı Farkındalık Yürüyüşü" ile başlayacak. Cumhuriyet Meydanı tramvay durağında sona erecek yürüyüşün ardından Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve İl Sağlık Müdürü Oruç'un katılımıyla tören düzenlenecek.

Törenin ardından aşı duraklarında vatandaşların aşılama işlemine başlanacak. Kampanya kapsamında aşı olanlar arasında yapılacak çekilişle çeşitli hediyeler verilecek. Ayrıca aşı yaptıran vatandaşlar, gün içinde tramvaydan ücretsiz faydalanabilecek.