Samsun'da Kovid-19 ile mücadelede 10 merkezde PCR testi yapılıyor - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaş riskinin azaltılması ve yayılımını önlemek için Samsun'da 10 sağlık merkezinde PCR testi yapıldığını bildirdi.

Dağlı, Çarşamba Devlet Hastanesi ziyaretinde yaptığı açıklamada, Samsun'da Kovid -19 ile mücadele kapsamında bir dizi tedbirler alındığını ve bu tedbirlerin kararlılıkla uygulandığını belirtti.

Bulaş riskinin azaltılması ve yayılımını önleyebilmek amacıyla 10 sağlık merkezinde PCR testi yapıldığına işaret eden Dağlı, şu bilgileri paylaştı:

"Bu merkezlerden Halk Sağlığı, OMÜ Hastanesi, Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi, Çarşamba Devlet Hastanesi, Bafra Devlet Hastanesi olmak üzere 5'i kamu hastaneleri diğerleri ise özel hastanelerdir. Samsun'da kamu hastanelerimizde günlük 8 bin 700 test yapabilme kapasitesine sahip 9 PCR test cihazı bulunmakta olup günlük ortalama 5 binin üzerinde test yapılmaktadır. Çarşamba Devlet Hastanesi laboratuvarında ise son üç ayda 28 bin adet PCR testi yapılmış olup günlük bin adet test yapabilme kapasitesine sahiptir. Hastanemizde hali hazırda günlük ortalama 800 PCR testi yapılmaktadır."

Aşılama sürecine girildiği tarih itibarıyla Çarşamba'da 6 bin 591 vatandaşa aşı yapıldığını ve aşılama sürecinin devam ettiğini aktaran Dağlı, şunları kaydetti:

"Mümkün olduğunca cenaze törenlerine birinci derece yakınlarımız dışında katılmayalım ve taziye ziyaretlerinde bulunmayalım. Özellikle hafta sonları başta olmak üzere toplu olarak kırsalda bulunan eş dost akrabalarımızla bir araya gelmeyelim. Canlarını feda edercesine çalışan sağlıkçılarımız başta olmak üzere hep birlikte koronavirüse karşı bir mücadele veriyoruz. Ancak Samsunluların desteği olmadan bunu başarıya ulaştıramayız. Toplu taşımalarda seyahat ederken yanımızdakinin Kovid-19 virüsü taşıyor olabileceği ihtimalini ve farkında olmadan virüs taşıyan vatandaşlarımızın olabileceğini unutmayarak sosyal mesafemize dikkat etmek suretiyle kurallara uyalım."