Samsun'da Kovid-19 ile mücadelede yaygın test dönemine geçilecek - Son Dakika

Samsun'da Kovid-19 ile mücadelede yaygın test dönemine geçilecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan Kontrollü Sosyal Hayat Dönemi'nin ilk adımlarından biri olan "yaygın test" uygulamasına önümüzdeki haftalarda Samsun'da başlanması planlanıyor.

Samsun'da Kovid-19 ile mücadelede yaygın test dönemine geçilecek, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan Kontrollü Sosyal Hayat Dönemi'nin ilk adımlarından biri olan "yaygın test" uygulamasına önümüzdeki haftalarda Samsun'da başlanması planlanıyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, uygulama çerçevesinde Türkiye genelinde 150 bin, Samsun'da ise 2 bin 500 civarında test yapılmasının planladığını belirtti.

İl Sağlık Müdürlüğü koronavirüs test ekiplerinin, yeni dönemde Sağlık Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ortak çalışmasıyla belirlenen, belirti göstermeyen kişilere de PCR ve antikor testi yapacağını anlatan Oruç, bu yöntem sayesinde kişilerin hem taşıyıcılık hem koruyuculuk hem de bağışıklık durumu hakkında fikir sahibi olacaklarını vurguladı.

Testlerin yaygınlaştırılarak yapılmasının, vaka sayılarının azalmaya başladığı dönemde oldukça önem taşıdığına işaret eden Oruç, çalışmayla olası gizli pozitiflerin ve hastalığı belirti göstermeden atlatmış "sessiz hastaların" tespit edileceğini aktardı.

Önümüzdeki haftalarda başlatılacak testler için İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde 48 mobil numune alma ekibi oluşturduklarını bildiren Oruç, "Bu kapsamda test protokollerini de yeniden düzenledik. Artık pozitif vakalarda tüm hane halkına, belirti olmasa da test yapılacak. Ayrıca vaka sayısının artabileceği kalabalık noktalarda da gruplara test yapılmaya başlanacak. Huzurevi ve cezaevi gibi toplu alanlarda çalışan personele de test uygulaması başlattık." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından olası ikinci dalganın önüne geçmek için her türlü önlemin alındığını, kişilerin rehavete kapılmadan önlemleri sıkı şekilde uygulamaya devam etmesi gerektiğinin altını çizen Oruç, "Dışarıdaki hayatı, eski günlerinizi özlemenizden daha doğal bir şey olamaz ama lütfen maske takmadan evinizden çıkmayın, gerekmedikçe kalabalık ortamlarda bulunmayın. Dışarı çıkmak zorundaysanız, riski görüp sosyal mesafenize dikkat edin. 'Bana bir şey olmaz' cümlesini hayatınızdan çıkarın. Bu kadar özen gösterilen mücadelenin heba olup gitmesine izin vermeyin." açıklamasında bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü, Fahrettin Koca, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 03:00 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da Kovid-19 ile mücadelede yaygın test dönemine geçilecek - Son Dakika

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