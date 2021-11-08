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Samsun'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 13 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

Samsun'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 13 kişiye işlem yapıldı

08.11.2021 15:34
Samsun'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 13 kişiye işlem yapıldı

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasını ihlal eden 13 kişiye cezai işlem uygulandı.

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasını ihlal eden 13 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele amacıyla denetim yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Hassas Bölgeleri Koruma, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme şubeleri ile Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy, Bafra, Çarşamba ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, kahvehaneler, restoranlar, metruk binalar, park ve bahçelerde şok uygulamalar ile sabit yol uygulamaları kapsamında denetim yaptı.

Denetimlerde 26 bin 626 kişinin HES sorgulaması yapıldı, karantina ihlalinde bulunduğu tespit edilen 13 kişiye işlem uygulandı.

Samsun'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 13 kişiye işlem yapıldı
Samsun'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 13 kişiye işlem yapıldı

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 13 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 13 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
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