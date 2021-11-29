Samsun'da Kovid-19 karantinasını ihlal eden 9 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasını ihlal eden 9 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele amacıyla denetim yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş, Hassas Bölgeleri Koruma, Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme şubeleri ile Atakum, Canik, İlkadım ilçe emniyet müdürlükleri ile dış ilçe amirlik ve müdürlükleri ekipleri, park ve bahçelerde şok uygulamalar ile sabit yol uygulamaları kapsamında denetim yaptı.

Denetimlerde 29 bin 944 kişinin HES sorgulaması yapıldı, karantina ihlalinde bulunduğu tespit edilen 9 kişiye işlem uygulandı.

Uygulamalarda ise 59 aranan şahıs yakalandı, 38 kişiye idari, 11 kişiye de adli işlem yapıldı.