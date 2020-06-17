Samsun'da Kovid-19 nedeniyle kapalı tutulan plajlar hizmete açıldı - Son Dakika

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı tuttuğu plajları hizmete açtı.

Kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı tutulan mavi bayraklı Fener Plajı ile Suada Aquapark ve plajı, Sağlık Bakanlığınca açıklanan tedbirler kapsamında düzenlenerek yeniden halkın kullanımına sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Anakent AŞ Genel Müdürü Fatih Karaçor, gazetecilere yaptığı açıklamada, halkın kullanımına açmadan önce plajları dezenfekte ettiklerini söyledi.

Fener Plajı'nın 235 metre uzunluğunda, 48 metre genişliğinde ve mavi bayraklı olduğunu aktaran Karaçor, "Temiz ve ince kumlara sahip plaj ile yarı olimpik açık yüzme havuzu, aquapark, çocuk havuzu ile denizin içinde bir adası bulunan Suada Agupark'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tüm tedbirler yerine getirildi. Her iki tesiste de koranavirüs tedbirleri kapsamında düzenlemeler yapıldı." dedi.

Önceliklerinin insan sağlığı olduğunun altını çizen Karaçor, "Tüm plajlarımızda sosyal mesafe kurallarına göre bir kapasite belirlendi. Gün içinde plajlarda sık sık denetim yapılarak, sosyal mesafe kurallarına uymayan misafirlerimize uyarılar yapılacak. Gelen misafirlerimiz tarafından kullanılmak üzere içinde alkol bazlı el antiseptiği bulunan dezenfektan kutuları yerleştirdik. Tesisler boşaldıktan sonra yeniden temizlenecek." ifadesini kullandı.

Tuvalet gibi alanların her kullanımdan sonra dezenfekte edileceğini belirten Kakaçor, tesislere gelenlerin maskesiz içeri girmesine izin verilmeyeceğini ve ateşleri ölçülerek plaja alınacağını aktardı.