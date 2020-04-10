Son Dakika › Güncel › Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 13 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 13 kişiye para cezası verildi
6 saat önce
Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde yasakları ihlal eden 13 kişiye para cezası uygulandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde yasakları ihlal eden 13 kişiye para cezası uygulandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 ve üzeri yaşta 6 kişi ile 20 yaş altı 6 kişiye 789'ar lira para cezası verildi.
Toplu taşıma hizmeti verilen bir aracın sürücüsüne de kapasitesinin yarısı oranında yolcu taşıma kuralına uymaması nedeniyle 789 lira ceza kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:18 Kaynak: AA
Son Dakika (ÖZEL) Para cezası kesilen vatandaştan ilginç savunma: "Bilmiyorduk" Oklavayla eşinin gözünü kör eden koca: Bir anlık sinirle oldu Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere 1 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin liranın üzerinde para cezası uygulanacak İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı