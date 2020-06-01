Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 496 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika

Samsun Jandarma Komutanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde yasakları ihlal eden 496 kişiye idari işlem uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanındaki trafik ve asayiş ekiplerinin katılımı ile şehirler arası yollara sınırları bulunan Alaçam, Ladik, Vezirköprü, Havza, Yakakent ve Terme İlçe Jandarma Komutanlıklarınca 24 saat esasına göre uygulanan yol emniyet ve kontrol devriyeleri sonlandırıldı.

Uygulamalarda, 91 bin 016 araçtaki 141 bin 486 kişi bilgilendirildi.

Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması kararını ihlal eden 65 yaş ve üstü 53, 20 yaş ve altı 189, mesire ve piknik alanlarında uyulması gereken kuralları ihlal eden 14 kişiye, toplu taşıma araçlarında alınması gereken tedbirlere uymayan 7 ticari araç sahibine, sosyal mesafe kurallarına uymayan 165 kişiye, seyahat izin belgesiz seyahat eden 16 kişiye, Valilik emirlerine uymayarak balık tutan 4 kişiye, kavga eden 11 kişiye, açıkta ambalajsız ekmek satan bir kişiye, 65 yaş üstü bir kişiyi çalıştıran bir işletme sahibine, çeşitli kabahatlerden dolayı 27 kişiye, umuma açık yerlerde alınması gereken kurallara uymayan 3 işletmeye, karantina tedbirlerine uymayan 5 kişiye idari işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığınca, 65 yaş üstü kişilere vefa işlemleri kapsamında günlük olarak görevlendirilen 98 ekip ve 330 personeli ile yardım talebinde bulunan toplam 5 bin 922 kişiden 4 bin 162'sine yardım edildi, 1760 vatandaş ise Vefa Destek Grubu'na yönlendirildi.