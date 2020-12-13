Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara yaklaşık 404 bin lira ceza - Son Dakika

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ve alınan tedbirleri ihlal edenlere 404 bin 298 lira ceza kesildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 11 Aralık Cumartesi günü saat 21.00 ile 13 Aralık Pazar günü saat 08.00 arasında denetim yapıldı.

Denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması ve salgın tedbirlerine uymayan 149 kişiye 404 bin 298 lira idari para cezası kesildi.