Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 812 bin 674 lira ceza - Son Dakika

Polis ve jandarma ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 364 kişiye idari işlem yapılarak 812 bin 674 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında il genelinde Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi.

Samsun 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara 812 bin 674 lira ceza uygulandı.

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