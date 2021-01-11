Samsun'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 812 bin 674 lira ceza - Son Dakika

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayanlara 812 bin 674 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında il genelinde Kovid-19 denetimleri gerçekleştirildi.
Polis ve jandarma ekiplerince sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 364 kişiye idari işlem yapılarak 812 bin 674 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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