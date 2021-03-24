Samsun'da Kovid-19 testi pozitif olan kişi pazarda satış yaparken yakalandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan pazarcı, satış yaparken yakalandı.
Çarşamba Belediyesi Zabıta ekipleri, Doğuyaka Kapalı Pazaryeri'nde denetim ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması gerçekleştirdi.
Pazar tezgahında satış yapan E.A'nın (48) HES kodu sorgulamasında, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirlendi.
Bunun üzerine cezai işlem uygulanan E.A, emniyet güçlerince yurda yerleştirilmek üzere filyasyon ekiplerine teslim edildi.
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Kaynak: AA
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