Samsun'da Kovid-19 testi pozitif olan kişi pazarda satış yaparken yakalandı - Son Dakika

Bunun üzerine cezai işlem uygulanan E.A, emniyet güçlerince yurda yerleştirilmek üzere filyasyon ekiplerine teslim edildi.

Çarşamba Belediyesi Zabıta ekipleri, Doğuyaka Kapalı Pazaryeri'nde denetim ve Hayat Eve Sığar ( HES ) kodu sorgulaması gerçekleştirdi.

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