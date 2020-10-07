Samsun Sağlık Müdürü Oruç: Vaka sayılarında yüzde 30 azalma var - Son Dakika

Samsun Sağlık Müdürü Oruç: Vaka sayılarında yüzde 30 azalma var

SAMSUN Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, kentte koronavirüs vakalarında belirgin düşüş olduğunu belirterek, "Son 3 haftada vaka sayılarında yüzde 30 oranında belirgin azalma var.

Samsun Sağlık Müdürü Oruç: Vaka sayılarında yüzde 30 azalma var, System.String[]

SAMSUN Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç, kentte koronavirüs vakalarında belirgin düşüş olduğunu belirterek, "Son 3 haftada vaka sayılarında yüzde 30 oranında belirgin azalma var. Şu an itibarıyla bayram öncesi rakamlara geri döndüğümüzü ve her geçen gün vaka sayılarımızın azaldığını söyleyebiliriz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Oruç, kentte koronavirüs vakalarına ilişkin açıklamada bulunup, virüsün bulaştırıcı gücünün devam ettiğini söyledi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan önlemler sayesinde Samsun'da özellikle son 3 haftada vaka sayılarında belirgin azalma olduğunu söyleyen Oruç, "Valiliğimizin koordinasyonunda yürütülen denetimler ve Sağlık İl Müdürlüğü filyasyon ekiplerimizin etkin çalışmasıyla vaka sayılarımızda il bazında yüzde 30 oranında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu durum bizi gelecek güzel günler için umutlandırıyor. Şu an itibarıyla bayram öncesi rakamlara geri döndüğümüzü ve her geçen gün vaka sayılarımızın daha da azaldığını söyleyebiliriz" dedi.

Vaka artış ve azalış grafiğinin tamamen kişilerin kurallara uyum düzeyine bağlı olarak değişiklik gösterdiğini kaydeden Muhammet Ali Oruç, ortaya çıkan olumlu tabloyu korumanın özellikle kış ve mevsimsel grip dönemi öncesi daha da önemli hale geldiğini, herkesin vaka artışı olan dönemde kurallara uyum noktasında gösterdiği hassasiyeti devam ettirmesi gerektiğini söyledi. Oruç, kış ve mevsimsel grip döneminin yeni vaka artışı trendiyle karşılaşmadan atlatılabileceğini de vurguladı.'FİLYASYON EKİBİ SAYISI 25'TEN 188'E ÇIKARILDI'Koronaya karşı pandeminin ilk döneminde 25 filyasyon ekibiyle başlattıkları mücadeleyi bugün 188 ekiple yaygın ve etkin sürdürdüklerini aktaran Oruç, sağlık ekiplerinin bu çabaları sayesinde ülke genelinde 13 saat olan filyasyon süresini, Samsun'da 9 saate indirdiklerini, şu an hedeflerinin ekip sayısını 200'e çıkarıp, filyasyon süresini 5 saate düşürmek olduğunu vurguladı.'HER POZİTİF VAKA ORTALAMA 3 KİŞİYE BULAŞTIRIYOR'

İl Sağlık Müdürü Oruç, Samsun'da verilere bakıldığında virüsün bulaştırıcı gücünün devam ettiğinin ve her pozitif vakanın halen ortalama 3,3 kişiye hastalığı bulaştırdığının görüldüğünün altını çizdi. Oruç, vaka sayısının artmaması için kaynak ile bulaşan kişi arasındaki bağı kesmek için koronaya karşı savaşçı gibi hareket eden filyasyon ekiplerinin, virüsün yayılabileceği tüm noktaların etrafını çevirerek, virüsü çembere alıp, kontrol altına alma ve yayılımını engelleme çabalarının takdire şayan olduğu belirtti. Oruç, "Lütfen sağlık ekiplerimizin bu emeğini ve başarını boşa çıkarmayın. Sağlık Bakanlığı'mız tarafından yakinen takip edilen aşı çalışmalarının olgunlaşmasıyla birlikte artık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın da ifade ettiği gibi tünelin ucu göründü. Son düzlükte hata yapmayalım. Önümüzdeki günlerde başlayacak mevsimsel gribe karşı önlemlerimizi alıp, maske ve sosyal mesafeyle kendimizi, ailemizi ve çevremizdekileri korumaya alalım. Virüsü ancak hep beraber yürüteceğimiz ortak mücadeleyle bitirebiliriz" diye konuştu.


Samsun Sağlık Müdürü Oruç: Vaka sayılarında yüzde 30 azalma var
Samsun Sağlık Müdürü Oruç: Vaka sayılarında yüzde 30 azalma var
Samsun Sağlık Müdürü Oruç: Vaka sayılarında yüzde 30 azalma var

İl Sağlık Müdürü, Muhammet Ali, Samsun, Oruç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 10:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Samsun Sağlık Müdürü Oruç: Vaka sayılarında yüzde 30 azalma var - Son Dakika

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