Samsun'da Kovid-19 ve asayiş denetiminde 584 kişiye 260 bin 874 lira para cezası verildi - Son Dakika

Samsun'da asayiş ve yeni tip kononavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetimlerde 584 kişiye 260 bin 874 lira para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü narkotik, asayiş, trafik birimleri ve takviye olarak gönderilen personelle şüpheli araç ve kişilere yönelik uygulama gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu kapsamda Samsun'da son 24 saatte 55 bin 553 kişinin HES kodu sorgulamasının yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"HES sorgusuna göre karantina tedbirini ihlal eden 4 kişi hakkında tutanak tutulmuş ve Kovid-19 kapsamında idari işlem yapılarak 12 bin 919 lira para cezası uygulanmıştır. 30 bin 392 kişinin GBT sorgusu yapılmış, 50 aranan şüpheli tespit edilmiş ve 2 zanlı gözaltına alınmıştır. 37 kişiye idari işlem yapılarak 30 bin 766 lira para cezası uygulanmıştır. Denetimlerde 1720 araç kontrol edilmiş, 17 araçla ilgili 15 bin 126 lira para cezası verilmiştir. 290 iş yeri kontrol edilerek 7 kesici/delici alet ile 0,43 gram esrar ele geçirilmiştir."

Denetimler kapsamında ayrıca 526 araç ile sürücüye 202 bin 63 lira cezai işlem uygulandığı kaydedilen açıklamada, 22 aracın da trafikten men edildiği bildirildi.