Samsun'da köyler arası futbol turnuvası başladı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün 19 Mayıs
1919'da Samsun
'a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında merkez köyler arası futbol turnuvası düzenlendi.
Gençlik ve Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
İl Müdürlüğünce organize edilen, İlkadım
suni çim sahada başlayan turnuvada merkez ilçelere bağlı köylerden 40 takım mücadele edecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu'nun başlangıç düdüğünü çaldığı, 24 Ağustos'a kadar devam edecek turnuvaya İlkadım, Atakum
ve Canik
ilçesine bağlı köylerden katılan amatör sporcular ter dökecek.
Çekişmeli başlayan müsabakalar, çapraz eşleşmeyle devam edecek.
Kasapoğlu, katılan tüm takımlara başarı dilerken, turnuvanın centilmenlik içinde geçmesini temenni etti.