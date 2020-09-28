Samsun'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" - Son Dakika

Samsun'da "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"

Samsun'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında Samsun Valiliği ve bir kamu bankası arasında protokol imzalandı.

Samsun'da

Samsun'da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi" kapsamında Samsun Valiliği ve bir kamu bankası arasında protokol imzalandı.

Proje kapsamında Samsun ili ve ilçelerinde karakaya, Bafra ve sakız ırkı koyun varlığının artırılması ve bu konuda faaliyet gösteren üreticilerin sürülerinin büyütülmesi amaçlanıyor. Proje valilik koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve kamu bankasının iş birliği ile yürütülecek.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Projeyle ilimizdeki küçükbaş hayvancılık yapan işletmelerin ölçeklerinin büyütülmesi, küçükbaş hayvan varlığının arttırılması, atıl işletme kapasitelerinin üretime kazandırılması, ilimizdeki yerel koyun ırklarının sayısının arttırılarak bölgesel kalkınmanın sağlanması ve en nihayet yerel koyun yetiştiriciliği ile kırmızı et açığının kapatılması hedeflenmektedir. Proje sayesinde ilimizdeki anaç koyun varlığımızın 400 bin baş artırılması hedefler arasındadır. Karakaya, Bafra ve sakız ırkı anaç hayvanlardan oluşan proje, küçükbaş hayvancılık yapan işletmelere finansal destek sağlamakla beraber, dişi hayvanların kesimini önleyerek anaç hayvan varlığımızın artırılmasını amaçlamaktadır. Bu çerçevede İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince kontrol ve eğitim desteği de verilecektir" dedi.

Projenin detaylarında bahseden Zülkif Dağlı, "Proje ile ilk etapta ilimizde halen koyun yetiştiriciliği yapan, asgari 100 baş koyun için ağıl kapasitesi ve bakım şartları uygun üreticilerle bu üreticilerin damızlık koyun alabileceği işletmeler belirlenecektir. Valiliğimiz, üreticilerin uygun fiyatlarla yem alabilmesi ve kesime göndereceği erkek hayvanları uygun fiyatlarla satabilmesi için de devrede olacaktır. Bu amaçla asgari 3 yem firması ve asgari 3 kesimhane/kombina belirlenerek firma bilgileri üreticilere duyurulacaktır. Üreticiler ihtiyaç duydukları yemi uygun maliyetle alırken, hayvanlarının kesimlerini de belirlenen firmalarda yapacaklardır. Proje kapsamında doğacak erkek hayvanların kesime gönderilerek kırmızı et üretimine katkı sağlanması ve dişi anaç hayvanların ise işletmede sürüde tutularak anaç sürüsünün büyütülmesi hedeflenmektedir. Bir kamu bankası projeden yararlanacak üreticilere uygun koşullarla 100 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizle kredi ve 100 bin TL'yi aşan kısım için güncel faiz oranı yüzde 4,5 olarak kredi kullandıracaktır. Bu kapsamda, üreticilerimiz damızlık koyun alımı amacıyla 7 yıla kadar vadeli yatırım kredisi ve yem giderlerinin karşılanması amacıyla da 18 aya kadar vadeli işletme kredisi kullanabilecektir. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 09:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun'da 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi' - Son Dakika Ekonomi

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