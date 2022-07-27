KYK lojmanlarındaki bina alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

KYK lojmanlarındaki bina alev alev yandı

27.07.2022 11:08
KYK lojmanlarındaki bina alev alev yandı

Samsun'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) lojmanlarında depo olarak kullanılan bina çıkan yangında alev alev yanarken, itfaiyenin erken müdahalesiyle facianın önüne geçildi.

Samsun'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) lojmanlarında depo olarak kullanılan bina çıkan yangında alev alev yanarken, itfaiyenin erken müdahalesiyle facianın önüne geçildi.

Yangın, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan KYK lojmanları makine ikmal deposunda 10.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında makine ikmal deposunun çatısı alev alev yandı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın kısa sürede binanın içine de sıçradı. 112'ye yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle yarım saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangının lojmanlara sıçramadan söndürülmesiyle muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldü.

Alevlerin söndürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Çeltik alanlarında larva ile mücadele Çeltik alanlarında larva ile mücadele KYK lojmanlarında yangın KYK lojmanlarında yangın
Kaynak: İHA

Yurtlar Kurumu, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa KYK lojmanlarındaki bina alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:03 Güne yükselişle başlayan gram altın 988 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:50 Fed'in faiz kararları bekleniyor! İşte Dolar/TL kurunda son durum
10:38 Ünlü oyuncu Deniz Baysal, müzisyen eşi Barış Yurtçu ile aşk tazeledi
10:37 Arda Turan'dan önemli açıklamalar! Kariyeri sona mı eriyor?
10:28 Rekabet Kurulu, Sahibinden.com'a soruşturma başlattı
10:22 Rusya azaltacağını açıkladı! Avrupa'da gaz fiyatları rekora koştu
10:22 Sarıyer'de sürücü park halindeki araçlara çarptıktan sonra yardım için gelen araca çarparak durabildi
10:06 Gönül Dağı dizisiyle tanınan Hazal Çağlar'dan mini etekli paylaşım
10:04 Şehitlerimizin intikamı alındı! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
09:59 CHP'li Ekrem İmamoğlu: İnancım gereği Diyanet İşleri başkanını kabul etmiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 11:20:27. #1.12#
SON DAKİKA: KYK lojmanlarındaki bina alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement