Samsun'da küçükbaş hayvanlarda görülen hastalık

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, Havza ilçesinde küçükbaş hayvanlarda hastalık görüldüğü iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü, Havza ilçesinde küçükbaş hayvanlarda hastalık görüldüğü iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşları tedirgin edecek bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Havza ilçesinde bazı yetiştiricilerimizin küçükbaş hayvanlarında hastalık görüldüğü bildirimi alınarak, veteriner hekimlerimiz görevlendirilmiş, hastalığın teşhisi için Samsun Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğüne numune gönderilmiştir. Yapılan tetkikler sonrasında işletme sahipleri bilgilendirilmiş olup, idari ve fenni tedbirler alınmıştır. Bu çerçevede tedbir amacıyla İl Müdürlüğü olarak öncelikle bu işletmelerimiz koruma ve gözetim bölgesinde bulunan sağlıklı küçükbaş hayvanların tamamı aşılanmıştır. Ayrıca ilçe genelinde yapılan kontrollerde diğer işletmelerimizde hastalığa rastlanılmamış olup, bu işletmelerde tedbir amaçlı sağlık taraması yapılmıştır."

Söz konusu hastalığın hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalık olmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükbaş hayvanların kordon ve izolasyon bölgesinde ve bu bölge içinde bulunan canlı hayvan satış pazarına girmesi ile ilgili olarak herhangi bir engel yoktur. Küçükbaş hayvanlar için ise yaklaşan Kurban Bayramı dolayısı ile oluşacak hayvan hareketlerine azami dikkat gösterilerek saha çalışmalarımız devam etmektedir. Aynı zamanda gerek yetiştiricilerimizin, gerekse kurban kesecek vatandaşlarımızın süreçten rahatsız olmaması için Kurban Hizmetleri Komisyonu'nca belirlenen 'Geçici Kurban Satış ve Kesim Yerlerine' küçükbaş hayvanların 'Resmi Veteriner Hekim' kontrolü ile girişinin ve kesiminin sağlanması yönünde gerekli tedbirler alınmıştır. Samsun il genelinde kurban satış noktalarında sıkı denetimlerimiz devam etmekte olup, vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile kurbanlıklarını temin edebilirler."

Açıklamada, hayvanları ölen yetiştiricilere hayvan temin edileceği bilgisine de yer verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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