Samsun'da "Kudüs ve Aksa" konferansı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da "Kudüs ve Aksa" konferansı düzenlendi

16.06.2022 16:55
Samsun'da "Kudüs ve Aksa" konferansı düzenlendi

Samsun'da "Kudüs ve Aksa" konferansı gerçekleştirildi.

Samsun'da "Kudüs ve Aksa" konferansı gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen konferansta, gençlerin Kudüs konusunda daha çok bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin 10 öğrenciyi Kudüs'e gönderdiğini belirten Dağlı, "Ben 2015 yılında ilk defa Kudüs'ü ziyaret ettim. 'Neden daha önce ziyaret etmedim?' dedim. Mutlaka Kudüs'ü görelim. Oradaki kardeşlerimiz, 'Daha çok gelin' diyor. Buranın sahipsiz olmadığını gösterelim." dedi.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul da Kudüs'ün İslam coğrafyasındaki önemini anlattı.

Daha sonra Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Prof. Dr. Erul'un "Kudüs ve Aksa" kitabının tahlilini yaptı.

YORUMLAR
500
SODAM yılsonu sergisi açıldı SODAM yılsonu sergisi açıldı Samsun'da bağımlılıkla mücadele çalışmaları Samsun'da bağımlılıkla mücadele çalışmaları
Kaynak: AA

Zülkif Dağlı, Samsun, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da 'Kudüs ve Aksa' konferansı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:03 Eski Cimbomlu Bruma resmen Fenerbahçe'de! Satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı
16:47 Khloe Kardashian'ı deliye döndüren olay! Sevgilisinin başkasından çocuğu olduğunu öğrenince: Prezervatif taksaydın
16:45 Yunanistan ile tansiyonu düşürecek gelişme yaşandı! Bakan Akar, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü
16:36 TFF'nin yeni başkanı belli oldu! işte Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama
16:30 Ümit Özdağ, kendisine yumurta atılacağını öğrenince erken davrandı: Kendi yumurtamı getirdim
16:20 Trabzonspor ile Fenerbahçe yine karşı karşıya geldi! İşte paylaşılamayan eldiven
16:03 Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: Vatandaşın zorlandığının farkındayız
15:50 Barbie filminde Ken bebeği canlandıran Ryan Gosling imaj değişikliğine gitti! Hayranları yeni haline eksi puan verdi
15:48 Konut fiyatları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 127 yükseldi!
15:44 Erdoğan, 2023 seçimleri için talimatı verdi: Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanmış oluruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 17:13:00. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da "Kudüs ve Aksa" konferansı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement