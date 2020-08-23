Samsun'da kum yüklü tır salça yüklü tıra çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da kum yüklü tır salça yüklü tıra çarptı: 1 yaralı

Samsun'da kum yüklü tırın salça yüklü tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.

Samsun'da kum yüklü tırın salça yüklü tırın dorsesine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı. Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu Hacıömerli mevkisinde saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Kayar idaresindeki 55 UG 302 çekici, 55 UF 912 dorse plakalı kum yüklü tır rampa aşağı inerken Taner Ağabey yönetimindeki 16 HEZ 44 çekici, 16 AHD 862 dorse plakalı salça yüklü tıra arkadan çarptı. Kazada yaralanan tır sürücüsü Muharrem Kayar 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 13:35

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı

Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı

İtalya'da günlük koronavirüs vaka sayısı yeniden binin üzerine çıktı

Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu

Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor

Roma'yı satan James Pallotta, Newcastle United'ı almak için çalışıyor

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da meydana gelen selin ardından yaraların sarılması için bakanlara talimat verdi

Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı

Giresun'dan sonra bir acı haber de Van'dan geldi! Pek çok ilçede su baskınları yaşandı, hayvanlar telef oldu

Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek

Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi

Son Dakika: Sel felaketinin vurduğu Giresun'a giden Tarım Bakanı: Şehrin silüeti değişmiş durumda

Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı

Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!

100 bin lirası katlanıp uçtu! Yarışmalara kattığı güvercinleri çalınan vatandaşın maddi-manevi zararı büyük