Samsun'da kumar denetimi: 5 kişiye 9 bin TL para cezası - Son Dakika

Samsun'da polis tarafından yapılan kumar uygulamasında 3 bin 58 şahısın GBT'si sorgulandı, 1 iş yeri sahibine adli işlem yapıldı, kumar oynayan 5 kişiye toplam 9 bin 95 TL idari para cezası yazıldı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 19 Nisan Salı günü 21.00-24.00 saatleri arasında il genelinde kumar oynayan ve oynatan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirildi. İl genelinde 47 ekip ve 141 personellin katılımıyla eş zamanlı olarak yapılan uygulamada 3 bin 58 şahısın GBT sorgusu ve kontrolü yapıldı, 8 kişinin aranan şahıslardan olduğu belirlendi. Uygulamada 170 iş yeri kontrol edildi, 1 iş yerine (dernek) kumar oynatmaktan adli işlem yapıldı, 2 iş yerine tutanak tanzim edildi (kapalı alanda sigara içilmesi). Bahse konu 1 iş yeri sahibine adli işlem yapılarak kumar oynayan 5 kişiye toplam 9 bin 95 TL, 3 şahsa kapalı alanda sigara kullanmaktan 831 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN