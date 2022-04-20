Samsun'da kumar denetimi: 5 kişiye 9 bin TL para cezası - Son Dakika
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Samsun'da kumar denetimi: 5 kişiye 9 bin TL para cezası

20.04.2022 19:30
Samsun'da kumar denetimi: 5 kişiye 9 bin TL para cezası

Samsun'da polis tarafından yapılan kumar uygulamasında 3 bin 58 şahısın GBT'si sorgulandı, 1 iş yeri sahibine adli işlem yapıldı, kumar oynayan 5 kişiye toplam 9 bin 95 TL idari para cezası yazıldı.

Samsun'da polis tarafından yapılan kumar uygulamasında 3 bin 58 şahısın GBT'si sorgulandı, 1 iş yeri sahibine adli işlem yapıldı, kumar oynayan 5 kişiye toplam 9 bin 95 TL idari para cezası yazıldı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 19 Nisan Salı günü 21.00-24.00 saatleri arasında il genelinde kumar oynayan ve oynatan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirildi. İl genelinde 47 ekip ve 141 personellin katılımıyla eş zamanlı olarak yapılan uygulamada 3 bin 58 şahısın GBT sorgusu ve kontrolü yapıldı, 8 kişinin aranan şahıslardan olduğu belirlendi. Uygulamada 170 iş yeri kontrol edildi, 1 iş yerine (dernek) kumar oynatmaktan adli işlem yapıldı, 2 iş yerine tutanak tanzim edildi (kapalı alanda sigara içilmesi). Bahse konu 1 iş yeri sahibine adli işlem yapılarak kumar oynayan 5 kişiye toplam 9 bin 95 TL, 3 şahsa kapalı alanda sigara kullanmaktan 831 TL idari para cezası uygulandı. - SAMSUN

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Genel Bilgi Tarama, Para Cezası, Türk Lirası, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da kumar denetimi: 5 kişiye 9 bin TL para cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da kumar denetimi: 5 kişiye 9 bin TL para cezası - Son Dakika
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