Samsun'da kumar oynanan evde 15 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Samsun'da kumar oynanan evde 15 kişiye ceza uygulandı

13.01.2021 17:57
Samsun'da kumar oynanan evde 15 kişiye ceza uygulandı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 15 kişi hakkında işlem yapıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 15 kişi hakkında işlem yapıldı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekiplerince yapılan çalışma sonucu Rasathane Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaşıldı.

Kumar oynatılan eve savcılık kararıyla baskın düzenleyen ekipler, 15 kişi hakkında, kumar oynadıkları ve Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle, işlem yaparak 30 bin lira ceza uyguladı.

Kumar oynanmasına yer temini suçundan ise 2 kişiye adli işlem yapıldı.

Öte yandan, ekipler kumar oynayanlardan Ü.B'nin ruhsatsız tabancasını çöpe attığını fark etti. Tabancaya el koyan ekipler, Ü.B'ye de adli işlem yaptı.

Hisarcık, İlkadım, Samsun, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da kumar oynanan evde 15 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika


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