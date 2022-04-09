Samsun'da kumar oynayan 33 kişiye 60 bin 27 lira ceza verildi - Son Dakika
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Samsun'da kumar oynayan 33 kişiye 60 bin 27 lira ceza verildi

09.04.2022 02:12
Samsun'da kumar oynayan 33 kişiye 60 bin 27 lira ceza verildi

Samsun'da bir kıraathanede kumar oynadıkları gerekçesiyle 33 kişiye 60 bin 27 lira ceza kesildi.

Samsun'da bir kıraathanede kumar oynadıkları gerekçesiyle 33 kişiye 60 bin 27 lira ceza kesildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çarşamba ilçesi Gökçeçakmak Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynandığını tespit etti.

Kıraathaneye düzenlenen operasyonda, tombala oynayan 33 kişiye 60 bin 27 lira ceza uygulandı, kumardan elde edilen 5 bin 430 lira ile tombala kart ve pullarına el konuldu.

İş yeri sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan" yasal işlem başlatıldı.

Ekipler, huzur güven uygulaması kapsamında "yasa dışı bahis ile siber denetimleri" yaparak umuma açık işletmelerde kumar ve oyun makinelerini kontrol etti.

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İl Jandarma Komutanlığı, Çarşamba, Samsun, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da kumar oynayan 33 kişiye 60 bin 27 lira ceza verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da kumar oynayan 33 kişiye 60 bin 27 lira ceza verildi - Son Dakika
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