Samsun'da kumar oynayan 7 kişiye 21 bin 828 lira ceza verildi - Son Dakika

Samsun'da bir kahvehanede kumar oynadıkları gerekçesiyle 7 kişiye 21 bin 828 lira ceza kesildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), kumar oynayan ve oynatanlara yönelik çalışma yürüttü.

Tekkeköy ilçesi Kababürük Mahalles'inde N.O'ya ait kahvehanede kumar oynandığı bilgisini alan ekipler, düzenledikleri operasyonda, T.K, M.A, G.K. ile S.A'nın kumar oynadıklarını tespit etti. Masa üzerindeki iskambil kağıtları ve toplamda 4 bin 250 lirayı ele geçirdi.

Ekipler, Ladik ilçesinde de Y.Y'nin işlettiği kahvehanede yaptıkları aramada iskambil kağıtları ve 2 bin 905 liraya, kumar oynattığı bilgisi alınan O.B'nin evinde ise 6 bin 400 lira ile ruhsatsız av tüfeğine el koydu.

Operasyonda, kumar oynayan 7 kişiye 21 bin 828 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca, N.O, Y.Y. ile O.B. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan" yasal işlem başlatıldı.