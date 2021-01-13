Samsun'da kumarhaneye dönüştürülen eve baskında 15 kişiye 30 bin TL ceza - Son Dakika

Samsun'da kumarhaneye dönüştürülen eve baskında 15 kişiye 30 bin TL ceza

Samsun\'da kumarhaneye dönüştürülen eve baskında 15 kişiye 30 bin TL ceza
Son Güncelleme: 13.01.2021 17:26

SAMSUN'da polisin baskın düzenlediği evde kumar oynayan 15 kişiye 30 bin TL para cezası kesildi.

SAMSUN'da polisin baskın düzenlediği evde kumar oynayan 15 kişiye 30 bin TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İlkadım Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma neticesinde Rasathane Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı bilgisine ulaştı. Eve baskın düzenleyen ekipler, masaların üzerinde 68 deste iskambil kağıdı ele geçirdi. Arama sırasında polisleri fark eden Ü.B. ruhsatsız tabancasını çöpe atarak saklamaya çalıştı. Polis tabancaya el koyarken, evde bulunan 15 kişiye toplam 30 bin TL para cezası kesildi. 2 kişi hakkında ise kumar oynanmasına yer temin etmek suçundan adli işlem yapıldı.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da kumarhaneye dönüştürülen eve baskında 15 kişiye 30 bin TL ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da kumarhaneye dönüştürülen eve baskında 15 kişiye 30 bin TL ceza - Son Dakika
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