Samsun'da Kunduz Ormanları'ndaki kızıl geyiklere takviye yem ulaştırıldı - Son Dakika
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Samsun'da Kunduz Ormanları'ndaki kızıl geyiklere takviye yem ulaştırıldı

10.03.2022 09:40
Samsun'da Kunduz Ormanları'ndaki kızıl geyiklere takviye yem ulaştırıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, kar yağışının etkili olduğu Kunduz Ormanları'ndaki kızıl geyiklere takviye yem ulaştırmak için ekipler seferber oldu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, kar yağışının etkili olduğu Kunduz Ormanları'ndaki kızıl geyiklere takviye yem ulaştırmak için ekipler seferber oldu.

Kar kalınlığının bir buçuk metreye ulaştığı bölgede, Vezirköprü Kunduz Geyik Üretim Çiftliği'ndeki kızıl geyiklerin aç kalmaması için harekete geçildi.

Rakımı 1800 metre olan Kunduz Ormanları'ndaki çiftliğe giden yol, ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucunda açıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11 . Bölge Müdürlüğü Samsun Şube Müdürlü ve Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, çiftlikteki 38 kızıl geyik ve doğal yaşam alanında bulunan karacalara yem ve ot bıraktı.

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Vezirköprü, Samsun, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da Kunduz Ormanları'ndaki kızıl geyiklere takviye yem ulaştırıldı - Son Dakika


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