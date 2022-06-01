"Kur'an Kursları Kadim Oyunlar Şenliği" düzenlendi - Son Dakika
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"Kur'an Kursları Kadim Oyunlar Şenliği" düzenlendi

01.06.2022 17:30

Samsun'da Kur'an kurslarında eğitim gören 4-6 yaşındaki çocukların değerler eğitimi kapsamında şenlik düzenlendi.

Samsun'da Kur'an kurslarında eğitim gören 4-6 yaşındaki çocukların değerler eğitimi kapsamında şenlik düzenlendi.

Samsun İl Müftülüğü, İlkadım İlçe Müftülüğü, Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından Batı Park'ta düzenlenen "Kur'an Kursları Kadim Oyunlar Şenliği"nde etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlendi.

Taş boyama, origami, Karagöz-Hacivat, yap-boz, boyama, uçurtma etkinliği, atölye çalışmaları gibi faaliyetlerle çocuklar güzel zaman geçirdi.

Programa katılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, programa emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bizi biz yapan değerleri genç yaşta yavrularımıza öğretiyor ve aileleri de bir araya getiriyorsunuz. Bütün dünya bizim olsa bir tane hayırlı yavrunun yerini tutmaz. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum." dedi.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır da en büyük hedeflerinin temiz ve ahlaklı bir nesli miras bırakmak olduğunu vurguladı.

Programa kurum çalışanları, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kur'an Kursları Kadim Oyunlar Şenliği düzenlendi
Kur'an Kursları Kadim Oyunlar Şenliği düzenlendi
Kur'an Kursları Kadim Oyunlar Şenliği düzenlendi
Kur'an Kursları Kadim Oyunlar Şenliği düzenlendi
Kur'an Kursları Kadim Oyunlar Şenliği düzenlendi
Kur'an Kursları Kadim Oyunlar Şenliği düzenlendi
Kur'an Kursları Kadim Oyunlar Şenliği düzenlendi
Kur'an Kursları Kadim Oyunlar Şenliği düzenlendi
Kur'an Kursları Kadim Oyunlar Şenliği düzenlendi

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Kaynak: AA

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