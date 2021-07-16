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Samsun'da Kurban Bayramı için ek trafik ve emniyet tedbirleri - Son Dakika

Samsun'da Kurban Bayramı için ek trafik ve emniyet tedbirleri

16.07.2021 21:30
Samsun'da Kurban Bayramı için ek trafik ve emniyet tedbirleri, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Kurban Bayramı için ek trafik ve emniyet tedbirleri alındı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Kurban Bayramı için ek trafik ve emniyet tedbirleri alındı.

İl genel güvenlik ve asayişin sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini ile vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirebilmeleri için Samsun merkez ve ilçelerindeki mevcut emniyet ve trafik tedbirlerine ilave olarak bazı uygulama ve tedbirler aldırılacak.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nden konu ile alakalı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"17-25 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kurban Bayramı öncesi ve bayram tatili süresince vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahatlerini, ziyaretlerini ve alış veriş yapmalarını sağlamak, hırsızlık, yankesicilik, kapkaç vb. asayişe müessir olayların önlenmesi için, 17 Temmuz 2021 Cumartesi gününden itibaren il merkezi polis sorumluluk bölgesinde bulunan 2 adet Kurban satış yerinde motorize ekipler görevlendirilmiştir. Ayrıca Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce sahte para olaylarına karşı, Asayiş Şube Müdürlüğünce hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karşı ekipler görevlendirilmiştir. Havaalanı, gar ve terminal gibi yerlerde, kalabalık olan alış veriş merkezlerinin bulunduğu sokaklar, ana arterler, caddeler ve mezarlıklarda; bayram tatili süresince 32 noktada yaya devriye görevi yapmak üzere personel görevlendirilerek emniyet tedbirleri artırılmıştır. Ankara yolu, Sinop yolu ve Ordu yolu üzerinde şehir merkezine girişlerde araçlar ve şahıslar üzerinde kontrol ve denetimler yapmak üzere 24 saat esasına göre personel görevlendirilmiştir. Şehir içinde ve şehirlerarası devlet karayollarında yaya ve araç trafiğine karşı; Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü gündüz 16 ekip, 6 radar, 1 drone, gece 14 ekip, 6 radar, görevlisiyle bayram süresince tedbir alacaktır. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce gündüz 14 ekip, 11 şahin ve 1 radar, 1 drone, 3 noktada yaya ekip; gece 7 ekip ve 1 radar ile Mezarlıklarda, Şehirlerarası otobüs terminalinde, bayramlaşma yerlerinde ve yoğun kavşaklarda yaya personel görevlendirilerek trafik tedbirleri alınacaktır. Bayram namazı süresince görevlendirilen 28 ekip cami tedbirlerinde görev yapacaktır. Bayram namazı sonrasında silah atılmak suretiyle meydana gelebilecek müessif olayların önlenmesi amacıyla önceki tarihlerde silahla ateş edildiği tespit edilen ve ateş edilmesi muhtemel mahalle, cadde ve sokaklara 23 özel ekip görevlendirilmesi planlanmaktadır. Halkımızın huzur ve güven ortamında Kurban bayramını geçirmelerini sağlamak için 284 ekip, 3 hava aracı, 3 dedektör köpek ve toplamda 12 bin 130 personelle tedbirler artırılarak en üst düzeyde çalışmalarımız devam edecektir. Ayıraca içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. Bu kapsamda fiziki mesafe kurallarına uyulmadığı, toplum sağlığının riske atıldığı durumlar için İl Emniyet Müdürlüğümüzce gerekli tedbirler alınmış, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereği İdari Para Cezası ve ilgili kanun maddelerince adli işlem uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın, her zaman olduğu gibi halkın huzuru ve güven ortamını bozacak davranışlarla karşılaşması halinde, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ve diğer telefonlarımız ile e-mail adresimize bildirmesini bekliyoruz." - SAMSUN

Kurban Bayramı, Bayram, Samsun, Kurban, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Kurban Bayramı için ek trafik ve emniyet tedbirleri - Son Dakika


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