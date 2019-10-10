Son Dakika Haberleri: Samsun'da kurulması planlanan biyokütle tesisi
Son Dakika Güncel Samsun'da kurulması planlanan biyokütle tesisi

Samsun'da kurulması planlanan biyokütle tesisi

49 dakika önce

Samsun Valisi Osman Kaymak, Çarşamba ilçesinde açılması planlanan ve tartışma konusu olan biyokütle tesisiyle ilgili "Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ikinci bir heyet istedik.

Samsun'da kurulması planlanan biyokütle tesisi, System.String[]

Samsun Valisi Osman Kaymak, Çarşamba ilçesinde açılması planlanan ve tartışma konusu olan biyokütle tesisiyle ilgili "Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ikinci bir heyet istedik. Heyet geçen hafta geldi. Çarşamba'da incelemeler yaptılar onların raporlarını bekliyoruz. Eğer onlar derse ki 'burada zararlı bir şey var' durdururuz." dedi.

Kaymak, Valilik toplantı salonunda yaptığı açıklamada, anız yakılmasının önüne geçmek, hasat sonrası kalan sapları yakarak elektrik enerjisine dönüştürmek için biyokütle tesisinin Çarşamba ilçesinde kurulmasıyla ilgili kurum, kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerince hazırlanmış raporlar olduğunu ifade etti.

Anız yakmanın çevreye verdiği zararlara işaret eden Kaymak, "Anız yakıldığında doğada canlılar ölüyor. Burada kesinlikle fosil atık dediğimiz kömür yakılmayacak. 'Dışarıdan ithal mal getirilecek...' Bunlar tamamen uydurma şeyler. Bu tesis kurulurken taahhütlerde bulunuyor." diye konuştu.

Kaymak, ÇED Yönetmeliğinin konunun uzmanları tarafından hazırlandığını, ÇED'in gerekli olup olmadığı alanların da belli olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bütün işlerin teknik ve bilimsel analizleri yapılır. Bir işte ne kadar çevreye zarar verilecek o zarar uzmanlar tarafınca daha önceden belirlenmiş. Burada böyle bir tesis kurulacak çevre, tarım, belediye...Hangi kurumlarsa proje inceleniyor. Gizli kapaklı kimseden bir şey kaçırdığımız yok. Çarşamba Ovası'nı bizler daha çok düşünüyoruz. Merak etmesin kimse. Bu işin kesinlikle zararlı olmadığına inanıyoruz. Ola ki bir şey varsa da Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ikinci bir heyet istedik. Heyet geçen hafta geldi. Çarşamba'da incelemeler yaptılar. Onların raporlarını bekliyoruz. Eğer onlar derse ki 'burada zararlı bir şey var', durdururuz."

Tesisin yapılacağı alanın tarım alanı olmadığını, eskiden kömür depo alanı olarak kullanıldığını ifade eden Kaymak, "Mısır ve fındık atıklarının toplanacağı alanın etrafı çevrilecek. Yarın tesisi kapattığınızda alan tekrar tarlaya dönüşebilir. Fabrikanın kurulacağı alan o kadar büyük değil. Orası da daha önceki kömür deposu alanı. Yeni bir tarlayı bölmüyoruz." diye konuştu.

Vali Kaymak, Adana'da kurulan biyokütle tesisi nedeniyle çiftçilerin memnun olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ben bu tesisin bölgemize zarar vermeyeceğini düşünüyorum. Türkiye'de 20 tane böyle tesis var. Hiçbir yerde bu tür hareket yok. Tesisin yerinde kurulmasında bir zarar görmüyoruz ama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı uzmanları, hatta üniversitede de bir heyet oluşturulacak, onlar da inceleyecekler."

Çarşamba, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 05:12 Kaynak: AA
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