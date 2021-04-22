Salgın döneminde üretimine başladığı demonte ahşap evlere yönelik talebe yetişmeye çalışıyor - Son Dakika

Salgın döneminde üretimine başladığı demonte ahşap evlere yönelik talebe yetişmeye çalışıyor

22.04.2021 12:39

Salgın sürecinde şehir stresinden uzakta doğada zaman geçirmek isteyen insanlar küçük ahşap evlere ilgi gösterince Samsunlu bir firma müşterilerin kendi kendilerine kurabilecekleri evler üretti.

Salgın sürecinde şehir stresinden uzakta doğada zaman geçirmek isteyen insanlar küçük ahşap evlere ilgi gösterince Samsunlu bir firma müşterilerin kendi kendilerine kurabilecekleri evler üretti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, şehir merkezlerinden uzakta doğal yaşama ilgiyi artırırken ahşap ve prefabrik evlere de talep arttı.

Samsun'un Havza ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) "demonte ev" üretimi yapan fabrikanın ortaklarından Orhan Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki yıldır sürdürdükleri Ar-Ge çalışmalarının ardından üretime başladıklarını söyledi.

İnsanların salgın sürecinde doğal malzemelerden üretilmiş ahşap evlerde doğada yaşamayı seçtiğini belirten Memiş, "Ahşabın özü doğal ve sağlıklı bir yapı. İnsan yaşamı için içinde hiçbir zararlı madde bulunmayan ve son derece izolasyonlu bir yapı modeli. Bu model insanların kendi evlerini kurabilecek dizaynda tasarlandı. Ar-Ge çalışmamız bitti ve seri imalata başladık." dedi.

Memiş, işlerinin artması ve talebe yetişememeleri nedeniyle Havza OSB'de yaklaşık 2 bin 500 metrekare kapalı alanı bulunan fabrikalarına 6 bin metrekare daha ekleyeceklerini söyledi.

Kendi evini kendin birleştir

Fabrikalarında günde 120 metrekare bir evin tamamını üreterek kullanıcıya sunduklarını dile getiren Memiş, şöyle devam etti:

"Evleri her insanın çok rahat montajını yapabileceği bir hale getirdik. Çivisiz, vidasız ve herhangi bir yapıştırıcı ilaç kullanmadan monte edilen demonte bir yapı modeli. İzolasyonu için de 12 santim boşluk bulunan yeri kendi talaşıyla doldurup 21 santimetre kalınlığında duvarlar oluşturup ısı yalıtımında enerji tasarrufunda son derece mükemmel sonuçlar elde ettiğimiz bir yapı modeli."

Projeleri arasında biri mobil olmak üzere 30 metrekare, diğerleri ise 50, 70 ve 100 metrekare evler yaptıklarını, bu evlerin iki katlı modellerinin de bulunduğunu anlatan Orhan Memiş, "Bunlar hazır tip model. Müşterimiz 'siz yapın' dediği zaman hazır 5 modelimiz var. Ahşap evlerin metrekareleri diğer bütün yapı modellerinden daha uygun fiyata." diye konuştu.

Yurt dışından da talep var

Evlerin metrekaresinin 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında olduğunu söyleyen Memiş, şunları kaydetti:

"Biz aslında yurt içi için bunu düşünmüştük. Çünkü böyle ciddi bir talep vardı ama şu an yurt dışından da ciddi talepler almaya başladık. Mesela bugün Macaristan'dan bir sipariş aldık. Gürcistan'dan sipariş aldık. Kanadalı bir firmayla görüşüyoruz, yüklü ürün istiyor."

Memiş, 35 olan çalışan sayısını 60'a çıkardıklarını da sözlerine ekledi.

Öte yandan, Havza OSB'de incelemelerde bulunan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, firmayı ziyaret ederek çalışmaları hakkında Orhan Memiş'ten bilgi aldı.

Salgın döneminde üretimine başladığı demonte ahşap evlere yönelik talebe yetişmeye çalışıyor
Salgın döneminde üretimine başladığı demonte ahşap evlere yönelik talebe yetişmeye çalışıyor
Salgın döneminde üretimine başladığı demonte ahşap evlere yönelik talebe yetişmeye çalışıyor
Salgın döneminde üretimine başladığı demonte ahşap evlere yönelik talebe yetişmeye çalışıyor

Organize Sanayi Bölgesi, Araştırma Geliştirme, Samsun, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Salgın döneminde üretimine başladığı demonte ahşap evlere yönelik talebe yetişmeye çalışıyor - Son Dakika Ekonomi


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