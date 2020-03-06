Samsun'da kuşlar için rengarenk yuvalar - Son Dakika
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Samsun'da kuşlar için rengarenk yuvalar

6 saat önce

Samsun'da öğrenciler rengarenk kuş yuvaları yaparak ağaçlara astılar.

Samsun'da kuşlar için rengarenk yuvalar, System.String[]

Samsun'da öğrenciler rengarenk kuş yuvaları yaparak ağaçlara astılar.


Canik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Türk Kızılayı Canik Şubesi ve Yavuz Selim Kültür Sanat Eğitim ve Spor Derneği iş birliğinde yapılan 'Bir Yuva da Senin Olsun Projesi' kapsamında öğrenciler rengarenk kuş yuvaları yaptılar. Yavuz Selim İlkokulu ve Emrullah Efendi Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerinin katıldığı etkinlikte yapılan 50 kuş yuvası öğrenciler tarafından boyandı. Öğrenciler Türk Kızılayı Canik Şubesi Gençlik Kolları ve Kadın Kolları üyesi büyüklerinin yardımıyla ayrı ayrı masalarda kuşlar için en güzel yuvayı yapmaya çalıştı. Kuş yuvaları sprey ve akrilik boya kullanarak renklendiren öğrenciler kuş yuvalarının altlarına kendi isimlerini yazdılar. Daha sonrada bu yuvaları büyüklerinin yardımıyla dallara astılar.


Çocuklara doğa ve hayvan sevgisi kazandırmayı ve sosyalleşmelerine katkı sunmayı amaçlayan etkinlikte saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okundu. Daha sonra kuş yuvaları rengarenk boyandı. Boyalar kuruyana kadar çimenlerde koşup eğlenen çocuklara onlar için hazırlanan yemekler ikram edildi. Öğrenciler konuşma için hazırlanan mikrofondan şarkılar söyledi.


Yavuz Selim Kültür Sanat Eğitim ve Spor Derneği Başkanı Kemal Şutşur, "Bizim vizyon ve misyon anlayışımızın temelinde çocuklarımızın ve öğrencilerimizin ruhuna, kalbine dokunabilmek yatıyor. Bu etkinlik onlara bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını diğer canlılara da ait olduğunu göstermek açısından ve hayvanların sevilip korunması konusunda bir eğitim ve farkındalık oluşturmamıza vesile oldu" dedi.


Türk Kızılayı Canik Şube Başkanı Hatice Örs, "152 yıllık bir kuruluşun mensuplarıyız ve hepimiz gönüllüyüz. Bizler her alanda sevgimizi gösteriyoruz. Bugün de bir etkinlik yaparak çocuklarımızla doğamızla beraber olalım, hayvanlar için sevgimizi gösterelim dedik. Çocuklarımız 50 kuş yuvası boyadı. Bunları astılar. Burada gönüllü gençlerimiz de onlara destek oldu" diye konuştu.


Canik Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Abanoz ise, "Doğayı seveceğiz. Doğayı sevdiğimiz için beraber yaşamaya alıştığımız hayvanları seveceğiz. Bunları yaparken tabi ki bunlar sadece doğa ve hayvan sevgisi ile alakalı değil. Hayvanı seven insanı sever. İnsanı seven hayatı sever. Hayatı seven de daha çok insanlara hizmet etmek için uğraşır" şeklinde konuştu.


Konuşmalar sonrasında yapılan etkinlik ağaç dallarına kuş yuvalarının asılması ve hatıra için çekilen toplu fotoğrafla son buldu. - SAMSUN

Türk Kızılayı, Samsun, Selim, Canik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:07 Kaynak: İHA
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