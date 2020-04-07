Samsun'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor - Son Dakika

Samsun'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor
6 saat önce
Samsun'un Atakum ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle dalga yüksekliği 3 metreyi geçti.
Samsun'un Atakum ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle dalga yüksekliği 3 metreyi geçti.
İlçede, saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle dalgalar, kayalıkları aşarak kıyıya ulaştı.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, şiddetli rüzgarın yarına kadar etkisini sürdüreceğini belirterek vatandaşları, dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:42 Kaynak: AA
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