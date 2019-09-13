Son Dakika Haberleri: Samsun'da kuyumcudan hırsızlık iddiası
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Samsun'da kuyumcudan hırsızlık iddiası

1 saat önce

Samsun'da kuyumcudan 9 kilogram altın ile bir milyon lira para çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.

Samsun'da kuyumcudan 9 kilogram altın ile bir milyon lira para çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.

İlkadım ilçesine bağlı Yaşardoğu Mahallesi'nde kuyumcu işletmecisi H.A, iş yerinden 9 kilogram altın ile bir milyon lira para çalındığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık yaptığı öne sürülen kuyumcu personeli Z.Z. (49) ile irtibatlı olduğu Ö.A'yı (34) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.Z. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "iş yerinden hırsızlık" suçundan tutuklandı, Ö.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da kuyumcudan hırsızlık iddiası

İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 08:37 Kaynak: AA
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