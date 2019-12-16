Samsun'da KYK spor oyunları - Son Dakika
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Samsun'da KYK spor oyunları

6 saat önce

Samsun'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) spor oyunları başladı.

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Samsun'da Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) spor oyunları başladı.


Spor oyunlarının açılış karşılaşmasında konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Amacımız gençlik ve bu gençliği yarınlara taşıyabilmek. Gayemiz gençliğimizin gündeminde sporun birleştirici unsuru ile beraber gençlerimizi bir arada tutabilmektir" dedi.


Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı KYK spor oyunları kapsamında öğrenciler arasındaki etkileşimin pekişmesi ve gelişmesi amaçlanıyor. Oyunlar; futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi gibi birçok spor dalından oluşuyor. Samsun'daki tüm KYK yurtlarından gelen öğrenciler bu müsabakalar sayesinde hem spor bilincini yükseltiyor hem de tanışıp kaynaşma fırsatı yakalıyor.


Spor oyunlarında, amacın öğrenciler arasındaki birliği pekiştirmek olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Kasapoğlu, "Bugün burada 81 il müdürlüğümüzün yurtlar tarafındaki öğrenciler arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları pekişsin diye yurtlar arasında müsabakalar düzenliyoruz. Futbol, basketbol, masa tenisi ve voleybol var. Pek çok branştan spor dallarında müsabakalar düzenliyoruz. Bakanlığımızın buradaki temel gayesi öğrencilerimizin arasındaki birlik ve beraberlik kuvvetlensin diye. Bu yılki etkinliklere Vezirköprü ve Alaçam yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin futbol müsabakası ile start veriyoruz. Amacımız gençlik ve bu gençliği yarınlara taşıyabilmek. Gayemiz gençliğimizin gündeminde sporun birleştirici unsuru ile beraber gençlerimizi bir arada tutabilmektir" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kredi Yurtlar Kurumu, Futbol, Samsun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:33 Kaynak: İHA
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