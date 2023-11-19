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Samsun'da KYK Yurdunda Böcek ve Somun İddiası - Son Dakika

Samsun'da KYK Yurdunda Böcek ve Somun İddiası

Samsun'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Karadeniz Kız Yurdu'nda bir öğrencinin yemeğinden çıktığı iddia edilen böcek ve somunla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun\'da KYK Yurdunda Böcek ve Somun İddiası
19.11.2023 14:54  - Güncelleme: 14:58

Samsun'da Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Karadeniz Kız Yurdu'ndaki bir öğrencinin yemeğinden çıktığı öne sürülen böcek ve somun ile ilgili Samsun Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı.

YEMEKTEN BÖCEK VE SOMUN ÇIKTI

Samsun'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı 2 bin 420 öğrencinin kaldığı ve bu yıl açılan Karadeniz Kız Yurdu'nda iddiaya göre bir öğrencinin yemeğinden böcek ve demir somun çıktı.

VALİLİK HAREKETE GEÇTİ

Öğrenci sosyal medyada, "Samsun Karadeniz Kız Yurdu'ndan kareler. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederiz" notuyla fotoğraf paylaştı. Samsun Valiliği, tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan paylaşımın doğru olup olmadığı da araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Samsun'da KYK Yurdunda Böcek ve Somun İddiası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da KYK Yurdunda Böcek ve Somun İddiası - Son Dakika
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