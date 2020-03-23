Samsun'da KYK yurtları yurt dışından gelecek öğrenciler için hazırlandı - Son Dakika

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Samsun'da KYK yurtları yurt dışından gelecek öğrenciler için hazırlandı
6 saat önce
Samsun'da yurt dışından gelecek öğrencilerin kalacağı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları dezenfekte edilerek 14 gün süreyle karantina/gözetim altı süreci için hazırlandı.
Samsun'da yurt dışından gelecek öğrencilerin kalacağı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları dezenfekte edilerek 14 gün süreyle karantina/gözetim altı süreci için hazırlandı.
Yurt dışından uçakla Samsun'a gelecek öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında ilk etapta KYK Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina/gözetim altına alınarak misafir edilecek.
KYK Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu ve KYK Karadeniz Öğrenci Yurdu da dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirilerek karantina/gözetim altına alınacak öğrenciler için hazır bulunduruluyor.
Yurtların önünde ise güvenlik ekipleri önlem aldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:28 Kaynak: AA
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