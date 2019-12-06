Samsun'da lise öğrencilerine diyabet eğitimi verildi

Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şubesi tarafından sağlıklı yaşam ve diyabet hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilere diyabet eğitimi verildi.

Diyabetle Yaşam Derneği Samsun Şubesi Başkanı Dudu Yılmaz, Ondokuz Mayıs Lisesi konferans salonunda düzenlenen eğitimin açılışında yaptığı konuşmada, öğrencileri bilgilendirmek amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Yılmaz, diyabetin bir yaşam tarzı olduğunu, herkes tarafından bilinmesinin önem taşıdığını dile getirdi.

Programa katılan iç hastalıkları ve halk sağlığı uzmanı Dr. Emin Dinççağ da diyabetin dünyada en fazla görülen hastalıkların başında geldiğini vurguladı.

Dünyada 2030 yılında 500 milyon insanın diyabet hastası olacağının tahmin edildiğini anlatan Dinççağ, "Unutulmamalıdır ki hastalıktan korunmanın en önemli şartı, hastalık hakkında bilgi sahibi olmaktır. Bu nedenle diyabetin iyi bilinmesi önem taşımaktadır. Türkiye'de 10 milyon kişi diyabetli. Avrupa'da en fazla diyabetli hasta görülen ülke Türkiye'dir." dedi.

Hareketsiz yaşam, aşırı yağlı ve karbonhidratlı beslenmenin diyabeti tetiklediğine işaret eden Dinççağ, bu nedenle hazır gıda ve hızlı tüketim ürünlerinden vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Egzersizin yaşamın bir parçası olması gerektiğini belirten Dinççağ, "Herkes her gün en az 30-40 dakika yürüyüş yapmalı, yaşına veya tercihine göre bir spor aktivitesinde bulunmalıdır. Az az, sık sık yemek yenilmeli, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme tercih edilmelidir. Abur cubur yeme terk edilmelidir. Televizyon başında atıştırmadan vazgeçilmelidir." diye konuştu.

Gelecekte diyabetin önlenmesi için çeşitli farkındalık etkinlikleri yürütüldüğünü kaydeden Dinççağ, "Bu programların aslı, kilo kontrolü, egzersiz ve sağlıklı beslenme üzerinedir. Çocukluk çağında obezite için anneler uyarılmalıdır. Çocukların bol bol koşup oynaması, spor yapması sağlanmalıdır. Gelecekteki diyabet salgınının önlenebilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin daha fazla etkin kılınması için toplumun her kesimi daha çok çaba göstermelidir." değerlendirmesinde bulundu.