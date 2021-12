Lise öğrencilerinin robotları bilim şenliğinde sergilendi - Son Dakika

Samsun'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri Robotik Kodlama Bilim Şenliği düzenlendi.

İlkadım Gençlik Merkezi'nde düzenlenen şenlikte, yaklaşık 1 yıldır Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde farklı başlıklarda eğitim alan öğrenciler, hazırladıkları projeleri sergiledi.

İlkadım Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Erdin, AA muhabirine, robotik kodlama alanında 6 takımın 6 farklı proje yaptığını anlattı.

Öne çıkan projelerin TEKNOFEST'e katılabileceğini ifade eden Erdin, "Samsun Deneyap Teknoloji Atölyesi olarak Robotik Kodlama Bilim Şenliğimiz var. On bir farklı alanda ders gören öğrencilerimiz her dersin sonunda projelerini sergiliyor. Bugün de lise öğrencileri robotik kodlama alanında projelerini sergiledi. Şenliğin amacı her eğitim sonunda çocukların kazandıkları deneyimleri grup olarak uygulamaya dökmek. Burada öne çıkan projeler olursa TEKNOFEST yarışmalarına katılmaları için özel olarak geliştirilecek ve desteklenecek." dedi.

Depremde can kaybını azaltmak için kapsül projesi yaptıklarını anlatan 16 yaşındaki Muhammed Salih Uğurlu ise "Yaptığımız koruma kapsülünde gece yatakta depreme yakalanan kişiler yatağın kenarından çıkan kapsülle depremden korunuyorlar. Endonezya'daki depremlerden esinlendik birbirine yakın şiddette iki depremde gece can kaybı daha fazla olmuş. Bizim projemizde insanlar gece depremden korunacak. Kapsülün içinde yaşam malzemeleri de olacak." diye konuştu.