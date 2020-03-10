Samsun'da lise öğrencisi silahlı saldırıda seken kurşunla yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da lise öğrencisi silahlı saldırıda seken kurşunla yaralandı - Son Dakika

Samsun'da lise öğrencisi silahlı saldırıda seken kurşunla yaralandı

11 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde, silahlı saldırıda seken kurşunun isabet ettiği lise öğrencisi yaralandı.

Samsun'da lise öğrencisi silahlı saldırıda seken kurşunla yaralandı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde, silahlı saldırıda seken kurşunun isabet ettiği lise öğrencisi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi'nde Batuhan A, (22) daha önceden husumetli olduğu Oğuzhan Ç'yi (42) kovalamaya başladı. Ümraniye Sokak'ta Batuhan A. yanında bulunan tabancayla ateş etti.

Seken kurşun, bu sırada yoldan geçen 19 Mayıs Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Alihan Kuru'nun (15) omzuna isabet etti.

Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Kuru, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Çiftlik, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit oğlunun hasretini balmumu heykeli ile gideriyor
Son dakika: Koronavirüs vakasının tespit edildiği KKTC'de eğitime ara verildi Türk heyetinin bekletildiği iddiasına hükümet kanadından ilk açıklama: Erdoğan beklediyse, Putin de diğer tarafta 1 dakika bekledi Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı

Son Dakika Haberleri
13:47 Samandağ'da atık yağlar geri dönüşüme kazandırılıyor
13:47 Ümraniye'de çarptığı motosikletliyi böyle sürükledi
13:46 İnebolu'da ahşap ev kül oldu: 1 ölü, 1 yaralı
13:46 ÜMRANİYE'DE ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİYİ ÖLÜME BÖYLE SÜRÜKLEDİ
13:46 ERZURUM Dilenmek için Erzincan'dan Erzurum'a geldi, cumaları 500 lira kazandığını söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 13:51:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da lise öğrencisi silahlı saldırıda seken kurşunla yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]